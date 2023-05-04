Нічний обстріл Києва: уламки Shahed пошкодили автомобілі в трьох районах столиці, — КМВА

За даними військової адміністрації, у результаті збиття ворожих об’єктів уламки впали навколо 10 житлових будинків. Інформація щодо потерпілих цивільних не надходила.

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Уламки дронів, які збили сили протиповітряної оборони над Києвом, упали в трьох районах міста. Надійшла інформація про пошкоджені автівки й дорожнє покриття. Про це повідомили в Київській державній військовій адміністрації.

"В результаті збиття ворожих повітряних об’єктів у Шевченківському, Печерському та Подільському районах столиці на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) й дорожнє покриття. Інформації щодо потерпілих громадян не має. Решта уточнюється", — проінформував Сергій Попко, начальник КМВА.

Раніше в КМВА повідомляли, що повітряна атака ворожих дронів на українську столицю закінчилася без руйнувань і пошкоджень.

"Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року. За оперативними зведеннями — без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури. Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю й здоров’ю людей чи серйозних пошкоджень забудові міста вони не завдали", — йшлося в повідомленні начальника КМВА.

Нагадаємо, що вночі 4 травня російські окупанти запустили по Україні понад 2 десятки дронів-камікадзе та розвідувальних дронів. 18 із них збили сили ППО.

Зафіксовані влучання в Одесі — там ворожі дрони поцілили в гуртожитки місцевого навчального закладу.