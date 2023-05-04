Ликвидированный в Харькове оккупант помог разоблачить целое подразделение ГРУ России, – СМИ (видео)

Аномальный интерес российских властей к семье погибшего оккупанта привлек внимание журналистов, поэтому они решили провести расследование, благодаря которому разоблачили целое подразделение военной разведки РФ, специализирующейся на ИПСО.

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Украинские журналисты разоблачили подразделение ГРУ РФ благодаря убитому в Украине российскому оккупанту. Он занимается информационно-психологическими спецоперациями. О том, как журналистам удалось выйти на ГРУ РФ, сообщает "Телевидение Торонто".

Спецподразделение ГРУ в Харькове

27 февраля 2022 года подразделение российских разведчиков дерзко вошло в Харьков и захватило помещение местной школы № 134. Россияне планировали там закрепиться и сделать своеобразный форпост для дальнейшего продвижения. Украинским военным понадобилось 13 часов, чтобы выбить оттуда россиян. Позже выяснилось, что школу захватило элитное подразделение ГРУ. Три десятка спецназовцев ГРУ убили украинские бойцы. Среди ликвидированных спецназовцев РФ был Александр Жихарев – командир спецроты, после смерти которого российские СМИ начали лепить из него героя.

Путин присвоил ему звание героя, в школе, где он учился, прицепили мемориальную доску, а затем и вообще переименовали учреждение в честь погибшего оккупанта. Далее в течение года представители власти постоянно встречались с родителями погибшего Жихарева, приглашали на чаепитие, наведывались в гости.

Отец – экстрасенс и экс-полковник ВМС, а брат – разведчик ГРУ

Аномальная заинтересованность чиновников к семье погибшего оккупанта, которым обычно безразлична гибель российских воинов на фронте, заинтересовала журналистов, поэтому они предположили, что семья Жихаревых не совсем типична.

Журналисты пересмотрели все отснятые пропагандистскими СМИ сюжеты и выяснили, что старший брат ликвидированного захватчика вместе с отцом находился "в командировке" и что они оба выполняют "важные задачи". По попавшему в кадр фото, журналисты установили, что отец оккупанта Николай — полковник ВМС ВС РФ.

Журналисты установили, что у него есть авто Lexus, на котором он гоняет по всей России и имеет штрафы за превышение скорости, которые ему выдали в разных областях РФ. В открытых источниках журналисты нашли диссертацию Николая Жихарева. Специализация – ИПСО. Также он преподает на кафедре разведки высшей академии российского Генштаба, увлекается буддизмом, психологией и экстрасенсорикой – даже работает экстрасенсом в соул-центре "Место силы" в Санкт-Петербурге. Также установлено, что мужчина предлагал людям "соленую ванну в изоляции от мира, напоминающую утробу матери".

Журналистам удалось установить, что брат погибшего Александра Жихарева Даниил – сотрудник ГРУ в Санкт-Петербурге. Через налоговую декларацию журналисты установили, что он получает зарплату в Минобороны РФ как "офицер отделения". Через него удалось выйти на военную часть 20697, данные о которой отсутствуют в открытом доступе. По символике части удалось установить, что это спецподразделение ГРУ.

Спецподразделение специалистов по ИПСО

Благодаря слитой налоговой базе данных даже удалось установить имена сотрудников этой части вместе с их должностями.

Елизавета Пенькова – политолог;

Наталья Бессмертная – международница;

Валерия Шацкая – международница;

Анастасия Голубицкая – международница;

Андрей Лобурец – психолог;

Юлия Семенова – психология;

Михаил Хаванский – политолог;

Андрей Подгуйко – психолог;

Татьяна Некрасова – психология;

Галина Смирнова – редактор;

Оксана Бондаренко – разведчица.

Благодаря полученной информации, журналисты установили, что эти люди занимаются информационно-психологическими спецоперациями, и таким образом журналистам удалось разоблачить секретное подразделение ГРУ.

Напомним, что в ФСБ России заявили о задержании 5 украинских разведчиков, якобы планировавших теракты в оккупированном Крыму. Агентная сеть разведки Минобороны, как утверждают захватчики, не только готовила диверсии, но и планировала покушаться на топ-коллаборантов Сергея Аксенова и Владимира Константинова.

Ранее сообщалось, что руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина подходит к знаковому сражению для ее новейшей истории, и это все понимают.