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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ могут стать основой сил обороны НАТО благодаря боевому опыту, — вице-спикер Рады

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Фото: Генштаб ВСУ | Украинские военные ежедневно получают опыт на поле боя, в отличии от теоретиков войны

По мнению Елены Кондратюк, Киев уже давно готов стать полноценным членом Альянса на партнерских условиях. Это ежедневно доказывают наши военные на поле боя.

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Украинская армия в будущем может стать основой сил обороны НАТО, как только закончится полномасштабная война. Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк во время Украинского женского конгресса, передает "Укринформ" 4 мая.

"Я убеждена, что Украина готова к вступлению в НАТО на партнерских условиях. Украинская армия в окопах приобретает уникальный опыт, который не доступен теоретикам войны. Именно этот опыт может стать нашим весомым вкладом в НАТО. Украинская армия может стать основой сил обороны НАТО в будущем ", – говорится в сообщении.

Кроме того, у Украины на сегодняшний день много надежд на саммит НАТО, который пройдет в июле в городе Вильнюс. Даже несмотря на то, что некоторые полноценные члены Североатлантического союза высказывают свои предосторожности по этому поводу.

Сейчас, как отметила далее Елена Кондратюк, у украинской власти есть ответственное задание — использовать все свои дипломатические возможности для того, чтобы ускорить вступление Украины в НАТО.

В частности речь идет о возможностях парламентской дипломатии, так как именно они могут ратифицировать вхождение новых стран в состав НАТО.

Напомним, 4 мая президент Владимир Зеленский рассказал о требованиях Украины к НАТО. Он понимает, что стать полноценным членом НАТО во время войны невозможно, однако уже сейчас должен прозвучать четкий сигнал о том, что это произойдет сразу после окончания боевых действий.