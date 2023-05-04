ЗСУ можуть стати основою сил оборони НАТО завдяки бойовому досвіду, — віцеспікер Ради

На думку Олени Кондратюк, Київ уже давно готовий стати повноцінним членом Альянсу на партнерських умовах. Це щодня доводять наші військові на полі бою.

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Українська армія в майбутньому може стати основою сил оборони НАТО, коли закінчиться повномасштабна війна. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк під час Українського жіночого конгресу, передає "Укрінформ" 4 травня.

"Я переконана, що Україна готова до вступу до НАТО на партнерських умовах. Українська армія в окопах набуває унікального досвіду, який не доступний теоретикам війни. Саме цей досвід може стати нашим вагомим внеском до НАТО. Українська армія може стати основою сил оборони НАТО у майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Україна має багато надій на саміт НАТО, який пройде в липні у місті Вільнюс. Попри те, що навіть деякі повноцінні члени Альянсу висловлюють свої застереження щодо цього.

Зараз, як зазначила далі Олена Кондратюк, українська влада має відповідальне завдання — використати всі свої дипломатичні можливості для того, щоб прискорити вступ України до НАТО.

Зокрема, йдеться про можливості парламентської дипломатії, оскільки саме вони можуть ратифікувати входження нових країн до складу НАТО.

Нагадаємо, 4 травня президент Володимир Зеленський розповів про вимоги України до НАТО. Він розуміє, що стати повноцінним членом НАТО під час війни неможливо, проте вже зараз має прозвучати чіткий сигнал про те, що це станеться одразу після закінчення бойових дій.