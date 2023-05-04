В небе над Киевом сбили БПЛА "Байрактар", — Воздушные силы ВСУ

По словам военных, беспилотник утратил управление. Поэтому, дабы не подвергать опасности жителей столицы, его решили сбить при помощи мобильных огневых групп.

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Сбитый вечером 4 мая в небе над Киевом беспилотник оказался украинским БПЛА Bayraktar TB2. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-центре Командования Воздушных сил ВСУ.

Как рассказали военные, во время планового полета беспилотник утратил управление. В Вооруженных силах посчитали, что неконтролируемый полет БПЛА в небе над Киевом мог привести к нежелательным последствиям, поэтому приняли решение сбить его при помощи расчетов мобильных огневых групп.

"Цель уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи случаются. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", — сказано в сообщении ВС ВСУ.

Отмечается, что в результате разлета осколков некто не пострадал.

В небе над Киевом сбили БПЛА

Ранее сообщалось, что 4 мая в небе над Киевом силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, после чего в Сети сразу же стали публиковать соответствующее видео.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в результате падения обломков в столице возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Напомним, утром 4 мая в КГВА заявили, что в результате ночной атаки обломки дронов, сбитых силами противовоздушной обороны над Киевом, упали в трех районах города. Также поступила информация о поврежденных автомобилях и дорожном покрытии.