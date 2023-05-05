МИД Катара раскритиковало удар БПЛА по Кремлю и призвало к переговорам: в Украине ответили

Представитель украинского МИД Олег Николенко отметил, что в Дохе заговорили об атаке по центру Москвы, но забыли осудить террор российской армии в Херсоне, который произошел в тот же день.

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Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Катар из-за позиции касаемо ночного удара по зданию в Кремле. Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Олега Николенко в социальной сети Twitter 5 мая.

Дело в том, что в Катаре считают "нападение" на здание Кремля "эскалацией войны". Но, в то же время государство продолжает игнорировать то, что творит российская армия с мирными городами Украины. В частности, речь про обстрел Херсонской области в тот же день.

В свою очередь Катар призывает обе стороны "российско-украинского кризиса" начать решать разногласия путем диалога, пока еще есть такая возможность.

"Меры эскалации, такие как недавнее "нападение" на здание Кремля в российской столице Москве, приведут к эскалации насилия и продолжению расширения "кризиса". Катар предупреждает об опасных последствиях этих боевых действий для усилий по мирному разрешению кризиса", — заявили в МИД Катара.

Позиция Катара: что об этом думают в МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко не смог пройти мимо высказываний коллег из Катара. По его мнению, Катару следует увидеть то, на что способна российская армия в Украине.

"Интересно, кто-то может найти заявление МИД Катара об осуждении последней российской ракетной атаки по Херсону, которая убила 21 гражданского человека и ранила еще 48. Этот акт государственного терроризма имеет менее опасное влияние на усилия для решения "кризиса" мирным путем?", — пишет представитель МИД.

Напомним, 4 мая сообщалось, что в Сенате США не считают Украину причастной к атаке на Кремль. У американской разведки недостаточно информации об этом инциденте, но нет никаких признаков того, что его источником были украинцы.