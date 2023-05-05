Трехметровый дрон-разведчик упал в Ростовской области, — росСМИ

Пропагандисты утверждают, что аппарат, который якобы прилетел с территории Украины, занимался наводкой на газораспределительную станцию.

Related video

Российские пропагандисты заявили, что в одном из полей Ростовской области, недалеко от поселка Нижнедонского, был обнаружен дрон длиной три метра. Об этом стало известно из сообщения российского Telegram-канала BAZA.

Согласно сообщениям российских СМИ, вчера, 4 мая в поле неподалеку от поселка Нижнедонского в Ростовской области был обнаружен беспилотный аппарат. Оккупанты утверждают, что дрон, длина которого превышает три метра, был выявлен 60-летним мужчиной.

"Прибывшие сотрудники спецслужб изъяли беспилотник длиной 330 сантиметров. Ширина дрона — 75 сантиметров", — отмечают российские СМИ.

Однако российские власти не раскрыли информацию о месте, откуда был запущен данный летательный аппарат.

Еще одно российское издание Shot утверждает, что обнаруженный трехметровый дрон в Ростовской области относится к категории разведывательных. Аппарат, по словам пропагандистов, прилетел с территории Украины.

"Трехметровый дрон-разведчик нашли в поле в Ростовской области. Он занимался наводкой на местную газораспределительную станцию", — говорится в сообщении.

Напомним, что на территории Российской Федерации участились случаи атаки дронами. 5 мая в Краснодарском крае РФ в поселке Ильский снова загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. РосСМИ сообщили, что пожар вспыхнул в результате атаки "украинского беспилотника".

Кроме того, 4 мая произошла еще одна атака на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, в результате которой загорелся завод. Согласно сообщениям, в налете на стратегическое предприятие участвовали 4 беспилотных аппарата. Местные жители услышали несколько взрывов и увидели зарево в районе завода.

Также напомним, что в ночь на 3 мая на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, расположенном в Ростовской области, произошел пожар в результате атаки беспилотника. Этот завод ранее принадлежал жене экс-нардепа Виктора Медведчука.