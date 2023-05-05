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Светло, как днем: в Бахмуте ВС РФ применили фосфорные бомбы (фото, видео)

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Фото: dsnews.ua | Бахмутцы обсуждают фото, на которых запечатлены результаты атака ВС РФ на Бахмут

Горожане в местных чатах опубликовали фото ночного Бахмута, освещенного белым светом. Люди уверенны, что их город ВС РФ атакуют либо фосфорными бомбами, либо термитом.

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В Бахмуте, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои, российские военные применили фосфорные снаряды. Соответствующее фото появилось в одном из местных Телеграм-каналов в пятницу, 5 мая.

На нем видно, что на город падают бомбы — вероятно, с белым фосфором. Таким образом российские военные и наемники ЧВК "Вагнер" пытаются осветить поле боя.

В свою очередь жители Бахмута в комментариях под видео рассказали о том, что, кроме фосфора, оккупанты применяют какой-то газ.

Также они отметили, что город освещается снарядами неравномерно. Это может свидетельствовать о том, что для ВС РФ сейчас важен конкретный участок города.

Кроме того люди выразили предположение, что оккупанты вместо фосфорных снарядов могут использовать термит — порошкообразная смесь алюминия с оксидами различных металлов. При воспламенении он интенсивно сгорает с выделением большого количества тепла.

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В местных чатах появились фото и видео, на которых видно, что РФ применила боеприпасы, похожие на фосфорные

По состоянию на 22:20 Силы специальных операций ВСУ подтвердили подлинность снимков и видео, которые распространились в интернете.

"Стоим! Воины ССО вместе с товарищами продолжают защищать Бахмут", — подписали видеоролик военные.

Напомним, 5 мая стало известно, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов ЧВК "Вагнер" под Бахмутом. По словам замминистра обороны Анны Маляр, Силы обороны не дают противнику выполнять боевые задачи и проводят активные действия по ликвидации складов оккупантов. Все это происходит на фоне заявлений Пригожина о "снарядном голоде".

3 мая СМИ также писали о том, что ВС РФ только за сутки нанесли почти 400 ударов. В свою очередь украинским военным удалось за сутки, как заявил глава Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, ликвидировать 105 оккупантов, уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Бук" и несколько орудий и САУ "Гвоздика".