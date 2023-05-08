В Запорожской области оккупанты закрыли отделение полиции и объявили об эвакуации, — Генштаб

На оккупированных территориях, как утверждает командование, наблюдаются очереди за горючим. Однако захватчики уже сообщили, что в ближайшее время его не будут поставлять.

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В оккупированном Токмаке в Запорожской области российские оккупанты объявили об эвакуации, а в Веселом закрыли местное отделение полиции и сожгли всю документацию. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Согласно информации Генштаба, в Токмаке оккупанты эвакуируют представителей так называемой местной "власти", коллаборантов, детей, учителей и воспитателей. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа эвакуировать детей.

На АЗС наблюдаются очереди за горючим. Водителям сообщено, что новых поставок горючего не планируется.

В Веселом Запорожской области закрыли местный отдел полиции врага. Накануне местные наблюдали, как там уничтожали всю документацию.

Напомним, что нацгвардеец перегнал танк прямо под носом у оккупантов. Они не ожидали такой смелости, поэтому вовремя не отреагировали на такую "дерзость" нацгвардейцев.

29 апреля в Херсонском облсовете заявили, что разрабатывают план эвакуации населения в случае массированных обстрелов, чтобы сохранить жизнь мирных граждан. Местные жители призывали быть готовыми к такому повороту событий и следить за всеми объявлениями ОВА.