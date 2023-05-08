Буданов вызвал истерику в Кремле: Песков заявил о правильности войны против Украины

В Кремле отметили, что будут отслеживать реакции глав иностранных государств на "подобные" заявления о ликвидации граждан РФ и будут ожидать осуждения.

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Заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что ликвидация россиян является не терроризмом, а операциями в рамках освобождения Украины, вызвали истерику в РФ. Ее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Слова главы разведки Украины Буданова об убийстве россиян подтверждают правильность решения Путина начать "СВО", — заявил Песков.

По его словам, Россия будет внимательно отслеживать реакцию стран на такие заявления, в том числе США и ждать осуждения.

Напомним, что в интервью Yahoo News, опубликованном 6 мая, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ведомстве продолжат работу над ликвидацией россиян. Он подчеркнул, что Украина убивала и будет убивать россиян в любой точке земного шара до полной победы. По словам Буданова, ликвидация пропагандистов не является терроризмом, потому что именно Россия зашла на чужую территорию, поэтому в ведомстве только работают над освобождением территории Украины.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова из-за комментария Кирилла Буданова об " убийстве россиян до полной победы Украины" обвинила США в спонсировании терроризма. По словам Захаровой, Буданов этим заявлением нанес прямой удар по Белому дому.