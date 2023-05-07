Байден спонсирует терроризм: в МИД РФ отреагировали на слова Буданова об "убийствах россиян"

Начальник ГУР МОУ не считает ликвидацию пропагандистов актом террора, ведь именно Россия напала на Украину. По словам спикера министерства Марии Захаровой, Кирилл Буданов этим заявлением нанес прямой удар по Белому дому.

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Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на комментарий начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилла Буданова об "убийстве русских до полной победы Украины". США якобы "спонсируют терроризм", написала она в Telegram 7 мая.

"Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм", — кратко отметила она.

Журналисты портала Yahoo News 6 мая спросили у главы ГУР МО об убийстве дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина.

"Не продолжайте эту тему. Я лишь скажу, что мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке земного шара до полной победы Украины", — ответил Буданов.

Ликвидация пропагандистов, как сказал начальник ГУР, это не терроризм, поскольку войска РФ вторглись в Украину, а военная разведка лишь работает над освобождением всех территорий.

Напомним, что 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал российский пропагандист и писатель Захар Прилепин. Он несколько лет воевал за боевиков "ДНР".

Писатель 7 мая рассказал подробнее о произошедшем. Автомобиль он вел самостоятельно, а взрывчатку якобы заложили под колесо, возле которого сидел его водитель и охранник Александр Шубин.

Фокус ранее писал о запуске 2 беспилотников по Кремлю. Следком России назвал атаку террористическим актом, за которым якобы стоит "киевский режим".