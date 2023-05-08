"Это приблизит победу": в Минцифры показали 8 новых ударных рот БПЛА для ВСУ (фото)

По словам главы ведомства Михаила Федорова, все беспилотники произведены в Украине, что позволяет развивать отечественные компании. В будущем он анонсировал еще больше перемен, которые помогут защитникам на поле боя.

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В Украине подготовили к контрнаступлению 8 новых ударных рот БПЛА, которые уже готовы приступать к боям с российскими оккупантами. Бойцам передали все необходимое для борьбы с агрессией РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 8 мая.

Приобретены беспилотники для Армии дронов были в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского UNITED24, а также за средства из государственного бюджета.

"Важно, что все дроны украинского производства. Продолжаем убирать блокеры для развития украинских компаний. Будет еще много перемен. Чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов, которые сейчас нужны Силам обороны", — говорится в сообщении.

Примечательно, что создание ударных рот является беспрецедентным и своевременным шагом для Украины, как отметил Михаил Федоров. Отдельно он высказал благодарность Генеральному штабу, Министерству обороны, а также Госспецсвязи, которые подошли к этому вопросу серьезно и своевременно принимали правильные решения.

"Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте. Топ-приоритет — обеспечить и другие подразделения технологиями. Это приблизит победу и сохранит жизнь наших воинов", — подытожил Михаил Федоров.

В Украине подготовили для ВСУ 8 новых ударных рот БПЛА Фото: Telegram/Федоров В Украине подготовили для ВСУ 8 новых ударных рот БПЛА Фото: Telegram/Федоров

Напомним, 8 апреля Минцифры запустило "Армию дронов". Теперь любой украинец может стать оператором БПЛА при помощи мобильного приложения "ДiЯ". Кроме того, непосредственно во время игры у украинцев появилась возможность донатить средства на ВСУ.