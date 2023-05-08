Уже присмотрели место: РФ хочет наладить в Беларуси производство иранских "Шахедов", — ЦНС

По информации украинского подполья, рабочая группа из Тегерана прибыла некоторое время назад на "Гомельский радиозавод". Это позволило бы российским оккупантам решить логистические проблемы, с которыми они сейчас сталкиваются.

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Российская Федерация пытается найти возможность, чтобы производить иранские беспилотники Shahed на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 8 мая.

По имеющейся информации, не так давно на территорию "Гомельского радиозавода" в Беларуси прибыла рабочая группа, которая состояла из иранских инженеров. Организаторами этой поездки стали сотрудники российской ФСБ и белорусского КГБ,

Они обсуждали возможность начала производства дронов-камикадзе Shahed в Беларуси, которые сейчас активно поставляет Иран для российских оккупантов.

"Ранее наше подполье сообщало о том, что на базе гомельского завода проводилась доукомплектация дронов. Соответствующее развитие событий свидетельствует о том, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси", — говорится в сообщении.

Если россиянам удастся наладить полноценное производство иранских ударных беспилотников недалеко от границы с Украиной, тогда Россия решит логистические проблемы с транспортировки дронов из Ирана. Все это негативно может повлиять на ход войны для Украины.

Атака "Шахедов" на Киев 8 мая: что известно

В ночь с воскресенья на понедельник российские оккупанты вновь принялись обстреливать украинские города при помощи иранских беспилотников. В результате, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все 35 дронов-камикадзе, которые летели в направлении столицы.

Запускались они с аэродрома в поселке Сеща Брянской области.

Напомним, 8 мая, Фокус собрал подробности ночной атаки на Украину. Сообщалось, что ВС РФ запустили ракеты X-22 по Одесской области. В результате попадания в крупный склад возник масштабный пожар.