Адвокат поделился, что делать гражданам с правом на отсрочку при вручении повестки (видео)

По словам юриста Ростислава Кравца, есть огромное количество факторов, в связи с которыми граждане не подлежат к призыву. Это может быть инвалидность или же дневная форма обучения.

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Адвокат Ростислав Кравец дал несколько советов украинцам, у которых есть все основания для отсрочки, однако их все равно пытаются мобилизовать. О том, как лучше поступить в таком случае эксперт рассказал в своем ролике на YouTube 8 мая.

По словам юриста, если вы студент, имеете инвалидность или любое другое объективное обоснование отсрочки, но вас останавливают на улице с целью мобилизации — не нужно никак сопротивляться. Попробуйте объяснить, что вы не подлежите призыву в связи с определенными обстоятельствами.

Основания для отсрочки:

вы не достигли 27 лет и никогда не служили;

дневная форма обучения;

инвалидность (или родственники с инвалидностью);

вы многодетный отец;

в случае гибели родственников во время АТО или же большой войны.

"Если они все равно настаивают на том, чтобы вручить вам повестку, ну, можете взять, расписаться на ней и сразу подготовить перечень документов. Желательно, если у вас есть инвалидность, чтобы с собой были справки для демонстрации, чтобы не терять время. Следующим шагом обязательно письменно сообщите в тот центр комплектации, который требует от вас явки. И снова таки, напоминаю, не нужно спорить, воевать, не нужно драться с этими лицами, которые вручают вам повестку", — говорится в сообщении.

Далее подаете письменное заявление в ТЦК со всеми документами, которые дают вам бумажку с правом на отсрочку. Если у вас такое есть, тогда нужно это сделать заранее, до попытки вручения повестки и всегда носить этот документ с собой.

В случае, если вас все же насильно отвезли в центр комплектования, тогда у вас есть право на бесплатного адвоката. За это время ни в коем случае нельзя проходить медицинские комиссии, как отмечает адвокат.

Напомним, 7 апреля правительство расширило полномочия военкоматов, позволив им во время мобилизации в Украине вручать повестки военнообязанным, независимо от места их пребывания на воинском учете. Указанные выше полномочия ТЦК не распространяются на военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки.