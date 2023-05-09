В ISW рассказали, для чего Приднестровью понадобились миротворцы РФ у границ Украины

Аналитики считают, что это значительно могло бы усилить планы Москвы по дестабилизации Кишинева, однако у Кремля слишком большая потребность в войсках на фронте.

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В Приднестровье призвали Российскую Федерацию значительно увеличить количество своих миротворцев на территории частично признанного государства. Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) рассказали, для чего это делается. Об этом говорится в отчете ведомства от 8 мая.

Речь идет об обращении главы представительства непризнанного региона в Москве Леонида Манакова. Он желает, чтобы российских миротворцев в Приднестровье стало больше к югу от Украины.

С таким предложением он выступил сразу после того, как обвинил прокуратуру Молдовы в том, что они "расправились" с членами пророссийской партии "Шор", а их главу заочно арестовали.

"Приднестровье попросило Россию увеличить свой миротворческий контингент в регионе, вероятно, для поддержки усилий Кремля по дестабилизации Молдовы. Россия по-прежнему вряд ли отправит дополнительные силы в Приднестровье, учитывая ее постоянную потребность в войсках в Украине", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков или другие представители Кремля никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию на момент публикации материала.

Аналитики также вспоминают в отчете, что еще в марте представители Белого дома сообщали о том, что российские разведчики в ближайшее время могут организовать масштабную акцию протеста в Молдове.

"Лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать акции протеста против молдавского правительства с целью установления пророссийской администрации", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая Приднестровье запросило у России увеличение "миротворческого контингента". Сейчас в безопасной зоне расположено около 450 человек. Власти непризнанной республики опровергают распространяемую российскими СМИ информацию о провокациях со стороны ВСУ.