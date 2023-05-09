"Город очень разрушен": ВСУ в Бахмуте после успешных контратак негде закрепить позиции

Бывший командир "Азова" Максим Жорин отмечает, что оккупанты, несмотря на колоссальные потери, продолжают перебрасывать на этот участок фронта дополнительные резервы.

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Российские оккупанты продолжают при помощи артиллерии и авиационных ударов штурмовать город Бахмут в Донецкой области, однако, благодаря действиям ВСУ город все еще под контролем Украины. Об этом в эфире "24 канала" рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

По его словам, когда украинским защитникам удается отбросить российские войска из занятых позиций в Бахмуте, то они не имеют совершено возможности закрепиться из-за сильных разрушений города.

"Даже учитывая такую сложную ситуацию, наши подразделения пытаются локально контратаковать, чтобы не давать врагу развивать наступательный потенциал. Им это удается. Однако даже когда удается отбросить россиян с некоторых улиц, то почти нет, где закрепиться, потому что город очень разрушен", – говорится в сообщении.

В южной части города российские оккупанты на протяжении последних трех дней несут огромные потери, как отмечает Максим Жорин. Вооруженные силы Украины наносят точные и эффективные удары, которые вынуждают захватчиков убегать.

Отдельно бывший командир "Азова" подчеркнул, что рядом с трассой Бахмут — Константиновка нашим воинам удалось перейти в контратаку и отбить определенные позиции.

"Все очень динамично. Даже получая такие удары, Россия перебрасывает сюда еще дополнительные резервы, пытается сместить фокус артиллерии. Но на юге за последние несколько дней у нас есть определенные успехи", — Максим Жорин.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в Бахмуте бойцы ВСУ метким выстрелом уничтожили пулеметный расчет врага. Огневая позиция противника была уничтожена благодаря слаженным действиям бойцов 8-го полка ССО и украинских артиллеристов.