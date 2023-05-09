Западные эксперты отметили применение ВСУ ракет с лазерным наведением APKWS II (видео)

Кадры боевого применения высокоточных ракет бойцами 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ были сняты в Херсонской области.

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В сети появились кадры боевого применения украинскими военными 70-мм ракет американского производства APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System) с системой лазерного наведения, которые были запущены с бронированного транспортера M1152A1 Humvee. Как отметили западные обозреватели The Drive, американское вооружение задействовано бойцами 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

На опубликованном видео замечена пусковая установка Arnold Defense LAND-LGR4, которая как раз и предназначена для стрельбы ракетами APKWS II. Обозреватели также отметили, что доподлинно неизвестно, на каком направлении украинские бойцы применили эти системы, но ранее ракетные установки на Humvee были замечены в Херсонской области, хотя на боеприпасах украинские военные нанесли надпись "за Николаев".

В чем опасность ракет APKWS II

Эксперты пояснили, что данные ракеты состоят из трех основных компонентов боеголовки, ракетного двигателя и секции наведения, которая вставляется между двумя другими частями. Таким образом, они могут быть оснащены различными видами боеголовок, как и стандартные неуправляемые 70-мм ракеты, что говорит об их универсальности. На кадрах, судя по всему, украинские бойцы применяют фугасные боеприпасы.

Еще одним неприятным сюрпризом для противника является то, что APKWS II — управляемая ракета высокой точности. На кадрах показаны многочисленные попадания в относительно небольшие окна нескольких домов, а также попадание в какой-то объект, возможно, куполообразную антенну на вершине возвышающейся мачты.

Такая точность достигается за счет активной "подсветки" цели ручными лазерными указателями, или, если речь идет о большей дистанции, мачтовыми целеуказателями систем VAMPIRE, которые также были поставлены США в качестве военной помощи.

Напомним, 25 апреля народный депутат Юрий Мысягин опубликовал видео перемещения военной техники США в Украине. Среди бронемашин были замечены американских боевые машины пехоты М2 Bradley, а также армейские грузовики HMMWV (он же Humvee).