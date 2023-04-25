Bradley и "Хамви": в ВСУ показали перемещение американской техники (видео)

По словам нардепа Юрия Мысягина, уже стало привычным видеть украинских военных на бронетехнике США.

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Украинские военные показали перемещение военной техники США в Украине. В частности, речь идет об американских боевых машинах пехоты М2 Bradley, а также армейских грузовиках HMMWV. Соответствующее видео 25 апреля опубликовал народный депутат Юрий Мысягин в своем Telegram-канале.

"Прошло всего немного времени, а уже не считается чем-то чрезвычайным видеть украинских военных на американских БМП М2 Bradley и HMMWV", — написал Мысягин.

При этом нардеп не уточняет, где именно снято видео.

Появились первые фото американских БМП Bradley в Украине

17 апреля Минобороны Украины опубликовало первые фото американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA.

В соцсетях тогда также показали видео передвижения БМП M2A2 Bradley ODS-SA в Украине в пустынном камуфляже.

Напомним, 16 апреля газета The Financial Times писала, что Танки Challenger, Leopard, БМП Bradley и гаубицы Archer усилят огневую мощь ВСУ во время контрнаступления, однако нужна еще поддержка с воздуха. С одной стороны будет 35 тысяч украинских солдат с западными боевыми танками, которые противостоят более чем 140 тысячам вражеских войск вдоль линии фронта.

Ранее, 12 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украине планируют передать дополнительные партии танков M1 Abrams и БМП M2 Bradley.