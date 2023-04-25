Bradley та "Хамві": у ЗСУ показали переміщення американської техніки (відео)

За словами нардепа Юрія Мисягіна, вже стало звичним бачити українських військових на бронетехніці США.

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Українські військові показали рух військової техніки США в Україні. Зокрема, йдеться про американські бойові машини піхоти М2 Bradley, а також армійські вантажівки HMMWV. Відповідне відео 25 квітня опублікував народний депутат Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі.

"Минуло всього трохи часу, а вже не вважається чимось надзвичайним бачити українських військових на американських БМП М2 Bradley та HMMWV", — написав Мисягін.

При цьому нардеп не уточнює, де саме знято відео.

З'явилися перші фото американських БМП Bradley в Україні

17 квітня Міноборони України опублікувало перші фото американських БМП M2A2 Bradley ODS-SA.

У соцмережах також показали відео пересування БМП M2A2 Bradley ODS-SA в Україні у пустельному камуфляжі.

Нагадаємо, 16 квітня газета The Financial Times писала, що танки Challenger, Leopard, БМП Bradley та гаубиці Archer посилять вогневу міць ЗСУ під час контрнаступу, проте потрібна ще підтримка з повітря. З одного боку, буде 35 тисяч українських солдатів із західними бойовими танками, які протистоять більш ніж 140 тисячам ворожих військ уздовж лінії фронту.

Раніше, 12 квітня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україні планують передати додаткові партії танків M1 Abrams та БМП M2 Bradley.