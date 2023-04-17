Вже у "пікселі": з'явилися перші фото американських БМП Bradley в Україні

Бронемашини увійшли до 33-го пакету військової допомоги від США на 400 млн доларів. Військова техніка знаходиться на одній із позицій ЗСУ у лісовій місцевості.

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В Україну приїхали перші американські броньові машини піхоти (БМП) M2A2 Bradley ODS-SA. Перше фото машин опублікувало Міноборони України у Twitter 17 квітня.

Військова техніка стоїть у лісі, її вже пофарбували у піксельний камуфляж. Точне місцеперебування БМП не вказали.

"БМП Bradley приміряють нову уніформу", — зазначили у міністерстві.

У соцмережах також показали відео пересування БМП M2A2 Bradley ODS-SA в Україні у пустельному камуфляжі.

У соцмережах з'явилося відео пересування БМП Bradley в Україні в пустельному камуфляжі

Бронемашини увійшли до 33-го пакету військової допомоги від США на 400 млн доларів, про нього оголосили ще на початку березня цього року. Окрім Bradley, ЗСУ мають отримати ракети для далекобійних РСЗВ HIMARS, гаубиці та танкові мостоукладачі.

Нагадаємо, що 12 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про плани передати ЗСУ додаткові партії БМП M2 Bradley та танків M1 Abrams.

У лютому цього року у німецькому порту Бремерхафен помітили багато військової техніки США, яку привезли на кораблях. Серед усіх екземплярів були й 60 БМП Bradley.

Перший батальйон українських військових наприкінці лютого завершив навчання на БМП М2 Bradley. Одна американська бронемашина коштує до 3,2 млн доларів.