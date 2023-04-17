Уже в "пикселе": появились первые фото американских БМП Bradley в Украине

Бронемашины вошли в 33-й пакет военной помощи от США на 400 млн долларов. Военная техника находится на одной из позиций ВСУ в лесистой местности.

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В Украину приехали первые первые американские броневые машины пехоты (БМП) M2A2 Bradley ODS-SA. Первое фото машин опубликовало Минобороны Украины в Twitter 17 апреля.

Военная техника стоит в лесу, ее уже окрасили в пиксель. Точное месторасположение БМП не указали.

"БМП Bradley примеряют новую униформу", — отметили в министерстве.

В соцсетях также показали видео передвижения БМП M2A2 Bradley ODS-SA в Украине в пустынном камуфляже.

В соцсетях появилось видео передвижения БМП Bradley в Украине в пустынном камуфляже

Бронемашины вошли в 33-й пакет военной помощи от США на 400 млн долларов, о нем объявили еще в начале марта этого года. Кроме Bradley, ВСУ должны получить ракеты для дальнобойных РСЗО HIMARS, гаубицы и танковые мостоукладчики.

Напомним, что 12 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о планах передать ВСУ дополнительные партии БМП M2 Bradley и танков M1 Abrams.

В феврале этого года в немецком порту Бремерхафен заметили много военной техники США, которую привезли на кораблях. Среди всех экземпляров были и 60 БМП Bradley.

Первый батальон украинских военных в конце февраля завершил обучение использованию БМП М2 Bradley. Одна американская бронемашина стоит до 3,2 млн долларов.