Уже в "пикселе": появились первые фото американских БМП Bradley в Украине
Бронемашины вошли в 33-й пакет военной помощи от США на 400 млн долларов. Военная техника находится на одной из позиций ВСУ в лесистой местности.
В Украину приехали первые первые американские броневые машины пехоты (БМП) M2A2 Bradley ODS-SA. Первое фото машин опубликовало Минобороны Украины в Twitter 17 апреля.
Военная техника стоит в лесу, ее уже окрасили в пиксель. Точное месторасположение БМП не указали.
"БМП Bradley примеряют новую униформу", — отметили в министерстве.
В соцсетях также показали видео передвижения БМП M2A2 Bradley ODS-SA в Украине в пустынном камуфляже.
Бронемашины вошли в 33-й пакет военной помощи от США на 400 млн долларов, о нем объявили еще в начале марта этого года. Кроме Bradley, ВСУ должны получить ракеты для дальнобойных РСЗО HIMARS, гаубицы и танковые мостоукладчики.
Напомним, что 12 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о планах передать ВСУ дополнительные партии БМП M2 Bradley и танков M1 Abrams.
В феврале этого года в немецком порту Бремерхафен заметили много военной техники США, которую привезли на кораблях. Среди всех экземпляров были и 60 БМП Bradley.
Первый батальон украинских военных в конце февраля завершил обучение использованию БМП М2 Bradley. Одна американская бронемашина стоит до 3,2 млн долларов.