Чеченские подразделения "Ахмат" не были замечены в Бахмуте. Город штурмуют ЧВК "Вагнер",— ISW

Аналитики сообщают, что российским силам удалось добиться незначительных успехов в Бахмуте ценой больших потерь.

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По состоянию на 8 мая не было никаких подтверждений того, что подразделения чеченских боевиков "Ахмат" были переброшены в Бахмут. В городе продолжаются ожесточенные бои, и наемникам из ЧВК "Вагнер" удалось продвинуться на несколько сот метров ценой больших потерь. Об этом в очередной сводке сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"Российские силы добились незначительных успехов в Бахмуте на фоне сообщений об активизации наступательных операций сил группировки Вагнера", — пишут аналитики.

Таким образом в районе Бахмута продолжают действовать наемники Евгения Пригожина, а в ISW отметили, что не нашли никаких визуальных подтверждений присутствия чеченских подразделений.

Также сообщается, что российские силы также усилили атаки на украинские позиции в районе Богдановки, Часова Яра и Орехово-Васильевки, а 8 мая провели наступления в районе Богдановки, Предтечино и Ивановского. Согласно заявлениям пресс-секретаря Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого 8 мая, российские оккупанты провели 29 наступлений на Бахмутском направлении, а возросшая артиллерийская активность указывает на то, что российские силы в этом районе не испытывают значительного дефицита боеприпасов, несмотря на недавние заявления Пригожина.

Командир 127-й бригады территориальной обороны Роман Грищенко сообщил, что в город прибыли и действуют дополнительные силы ЧВК "Вагнер", что привело к увеличению интенсивности штурмов. Кроме того, украинские военные не заметили никаких признаков того, что наемники собираются оставить Бахмут.

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Напомним, бойцы ВСУ продолжают уничтожать огневые позиции противника в Бахмуте. В сети появилось видео уничтожения пулеметного расчета противника точным попаданием украинской артиллерии.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, 8 мая украинским защитникам удалось совершить контрнаступательную операцию и отбросить врага на один километр.