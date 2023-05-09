Чеченські підрозділи "Ахмат" не були помічені в Бахмуті. Місто штурмує ПВК "Вагнер", — ISW

Аналітики повідомляють, що російським силам вдалося досягти незначних успіхів у Бахмуті ціною великих втрат.

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Станом на 8 травня не було жодних підтверджень того, що підрозділи чеченських бойовиків "Ахмат" були перекинуті в Бахмут. У місті тривають запеклі бої, і найманцям із ПВК "Вагнер" вдалося просунутися на кілька сотень метрів ціною великих втрат. Про це в черговому зведенні повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські сили досягли незначних успіхів у Бахмуті на тлі повідомлень про активізацію наступальних операцій сил угруповання Вагнера", — пишуть аналітики.

Отже, у районі Бахмута продовжують діяти найманці Євгена Пригожина, а в ISW зазначили, що не знайшли жодних візуальних підтверджень присутності чеченських підрозділів.

Також повідомляється, що російські сили також посилили атаки на українські позиції в районі Богданівки, Часового Яру й Оріхово-Василівки, а 8 травня провели наступи в районі Богданівки, Предтечиного й Іванівського. Згідно із заявами прессекретаря Східного угруповання військ ЗСУ, полковника Сергія Череватого, 8 травня російські окупанти провели 29 наступів на Бахмутському напрямку, а артилерійська активність, що зросла, вказує на те, що російські сили в цьому районі не відчувають значного дефіциту боєприпасів.

Командир 127-ї бригади територіальної оборони Роман Грищенко повідомив, що до міста прибули й діють додаткові сили ПВК "Вагнер", що призвело до збільшення інтенсивності штурмів. Крім того, українські військові не помітили жодних ознак того, що найманці мають намір залишити Бахмут.

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Нагадаємо, бійці ЗСУ продовжують знищувати вогневі позиції противника в Бахмуті. У мережі з'явилося відео знищення кулеметного розрахунку супротивника влучним пострілом української артилерії.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, 8 травня українським захисникам вдалося здійснити контрнаступальну операцію та відкинути ворога на один кілометр.