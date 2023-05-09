Встреча с мертвыми оккупантами: Данилов описал идеальный парад для Путина на 9 мая

По мнению секретаря СНБО, россияне должны знать единственную правду — парад устроил убийца украинских детей. Также диктатор отправил на верную смерть тысячи захватчиков.

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Президент России Владимир Путин на параде победы должен встречать мертвых оккупантов, которые бесславно погибли во время полномасштабной войны в Украине. Об этом написал в Facebook 9 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"Несколько часов могут шагать "парадом" на "красной площади" мертвые российские оккупанты… Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей Путин у своего ЧВК-войска", — подчеркнул секретарь.

Данилов считает, что это и будет единственной правдой, которую россияне должны знать о своей стране.

Парад в Москве прокомментировал и спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Верифицированные разведчики из "дружественных стран" фиксируют на смартфоны "ядерную мощь" России", — отметил он и добавил фотографию к посту.

В Москве на Красной площади заметили лидеров 6 стран

Парад на 9 мая в Москве: как это было?

Парад на 9 мая в Москве начался утром, в начале Путин приветствовал ветеранов Второй мировой войны. На мероприятие на Красной площади прибыли лидеры Беларуси, Армении, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

Фокус ранее публиковал главные тезисы из выступления президента РФ. Путин говорил о новой настоящей войне против России и заявил о гордости за оккупантов, которых он отправил в Украину.

"На вас держится безопасность страны, от вас зависит будущее государственности… Мы дали отпор международному терроризму, защитим жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", — заявил диктатор.

Воздушную часть парада в Москве пришлось отменить. По Красной площади проехал лишь один музейный танк времен Второй мировой Т-34, современные БМП и несколько комплексов "Искандер", способных нести тактическое ядерное оружие.

Напомним, что оперативное командование "Юг" 9 мая предупреждало о вероятности ракетного удара по Украине. Захватчики могут попытаться держать украинцев в напряжении на "день победы".

А Генштаб ВСУ в этот же день заявлял о подготовке провокаций в РФ против своего населения на парадах. "Победобесие" в России, как говорят украинские военные, требует новых жертв и преступлений для мотивации россиян идти на фронт.