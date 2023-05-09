Работа Нацгвардии: боец ВСУ уничтожил вражескую ракету из ПЗРК "Игла" (фото)

Российская Х-55, которая летела в направлении столицы, была захвачена в цель и уничтожена бойцом мобильной группы ПВО.

Related video

Украинский военнослужащий Нацгвардии в составе мобильной группы сбил вражескую крылатую ракету Х-55, которая должна была атаковать Киев. Гвардейцу удалось захватить и уничтожить цель с помощью ПЗРК "Игла". Об этом 9 мая сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил цель и произвел пуск из ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что обломки сбитой ракеты упали в районе населенного пункта Киевской области. При этом части ракеты частично повредили объекты гражданской инфраструктуры.

Между тем в Нацгвардии отметили, что благодаря умелой работе команды мобильной группы удалось избежать жертв среди мирного населения.

"Благодаря искусной работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", — сказано в публикации.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 9 мая сообщил, что осколки сбитых ночью российских ракет упали в Киеве, а также в Киевской и Черкасской областях. В частности в столице обломки нашли в Голосеевском районе на приусадебном участке и на проезжей части в Шевченковском районе.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в ночь на 9 мая 15 российских ракет, которые атаковали Украину, были уничтожены не над Киевом. По его словам, одну ракету сбили на юге, еще 14 в зоне ответственности командования "Центр". Таким образом Игнат опроверг информацию о том, вражеские ракеты были уничтожены над столицей.