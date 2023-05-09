"Путина нужно повесить": ветеран Второй мировой высказался о российско-украинской войне (видео)

97-летний фронтовик из Киева пришел к Мемориалу Вечной славы и рассказал журналистам, что думает о полномасштабном вторжении ВС РФ в Украину.

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Один из немногих оставшихся в живых ветеранов Второй мировой войны считает, что российско-украинскую войну можно прекратить, только убив президента РФ Владимира Путина. Об этом фронтовик рассказал в комментарии журналистам "УНИАН" во вторник, 9 мая.

Пожилого ветерана Александра Ивановича, которому исполнилось 97 лет, к Мемориалу Вечной славы в Киеве привел родственник. Он поддерживал фронтовика, когда тот возлагал к Вечному огню букет из белой сирени.

Журналисты медиа, которые находились рядом, спросили одного из немногих оставшихся в живых участников Второй мировой войны о том, как он относится к полномасштабному вторжению ВС РФ в Украину.

"А на*ера об этой войне говорить? Разве это война?" — спросил пожилой мужчина.

Ветеран назвал российско-украинскую войну геноцидом, прекратить который может насильственная смерть президента РФ Владимира Путина.

"Это Путина нужно повесить и кончить. Разве это война? Это точно геноцид. Вот это геноцид, когда людей убивают", — сказал Александр Иванович.

Напомним, 9 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов описал идеальный парад для Путина на 9 мая. По мнению секретаря СНБО, россияне должны знать единственную правду — парад устроил убийца украинских детей. Также диктатор отправил на верную смерть тысячи захватчиков.

В этот же день Генштаб ВСУ заявлял о подготовке провокаций в РФ против своего населения на парадах. "Победобесие" в России, как говорят украинские военные, требует новых жертв и преступлений для мотивации россиян идти на фронт.