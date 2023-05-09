Защитники "Азовстали" в Турции фактически находятся в плену, — экс-командир полка "Азов"

Командиры из "Азовстали" ограничены в передвижении, не имеют доступа к информации и не могут свободно звонить по телефону родным, утверждает экс-командир, майор ВСУ Максим Жорин.

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Командиры подразделений ВСУ, которых обменяли и сейчас находятся в Турции, попали из одного плена в других. Об этом в интервью NV рассказал экскомандир "Азова" Максим Жорин.

По его словам, обмененный на них предатель Украины экс-нардеп Виктор Медведчук "гуляет свободно, создает политические партии, снова работает против Украины, катается по всей Российской Федерации", тогда как герои Украины, которые благодаря своей силе духа стали известны на весь мир, и дальше находятся в плену, но в более комфортном.

"Сложнее всего, пожалуй, и худшее здесь это то, что нет никакого понимания, почему и сколько они там еще будут. То есть нет никаких документов, нет никакого статуса, нет связи и нет понимания, сколько это будет продолжаться. Вот это довольно сложно. Хотелось, чтобы люди понимали это, обращали на это внимание и, возможно, вместе мы сможем сдвинуть этот вопрос с места", — сказал Максим Жорин.

Он добавил, что у командиров Азова есть связь с кем-то одним из близких, однако обычной связи и доступа к информации у них нет или она ограничена.

"Они находятся там, опять же, в ограниченном пространстве, не имея возможности свободно перемещаться где-то. То есть они, по сути, продолжают находиться просто в комфортном плену в Турции. Документов нет, статуса ни одного официального у них нет, и просто все стоит на месте. Они просто остаются в плену там. И для них это достаточно сложная история", — сказал экс-командир полка Азов.

Он подчеркнул, что, в частности, Денис Прокопенко (Рэдис) не интересуется другими вопросами, кроме фронта, и ему трудно там не находиться. По словам Жорина, в знак солидарности с украинскими пленными командиры Азовстали отказались от встреч с родными.

"Они отказались от этого, потому что это неправильно, несправедливо по отношению к побратимам, которые сейчас находятся еще в плену: кто на оккупированных территориях, а кто на территории Российской Федерации", — рассказал Жорин.

Он добавил, что в российском плену все еще остаются около 700 азовцев, в том числе женщины.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что из-за обстрела ВСУ были убиты пленные украинские военные, находившиеся на позициях наемников близ Бахмута.

6 мая из плена вернули Илью и Катю — пару военных, женившихся на "Азовстале" в Мариуполе.