Окончательного плана нет: Данилов разъяснил, на каком этапе находится контрнаступление ВСУ (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сроки и направления контрнаступления ВСУ еще не утверждены президентом.

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Высшее военное командование ВСУ изучает несколько возможных вариантов контрнаступления Сил обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, окончательные планы о контрнаступлении украинских защитников еще не утверждены президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет, в частности, о сроках и направлениях продвижения.

"Когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже с уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены", — сказал Алексей Данилов.

Он добавил, что на сегодняшний день прорабатываются несколько вариантов будущего контрнаступления.

Напомним, что Алексей Данилов прокомментировал парад в Москве 9 мая. По его мнению, президент России Владимир Путин на параде победы должен встречать мертвых окупантов, бесславно погибших во время полномасштабной войны в Украине.

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, в Кремле должны готовиться к поражению в большой войне с Украиной. Далее РФ ожидает суд над преступниками и выплаты репараций. Данилов не уточнил, благодаря чему станет возможным такой сценарий.