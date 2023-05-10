Уничтожены две роты россиян: Билецкий рассказал об успехах ВСУ в битве за Бахмут (видео)

По словам главы полка "Азов" результате контратаки украинских защитников фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты 72-й бригады ВС РФ. Большие потери понес так называемый 3-й штурмовой отряд ЧВК "Вагнер".

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Украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ смогли разгромить подразделения 72-й бригады ВС РФ на Бахмутском направлении. Об этом рассказал командир полка "Азов" Андрей Билецкий у себя в Telegram.

По его словам, в результате контратаки украинских защитников фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты 72-й бригады ВС РФ.

"Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2,6 км, вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск", — отметил Белецкий.

Кроме того, командир полка "Азов" рассказал, что украинскими военными была разбита враждебная бригадная разведка, уничтожено значительное количество техники, захвачено много пленных. Большие потери понес так называемый 3-й штурмовой отряд ЧВК "Вагнер".

Также в видео Билецкий выразил уважение бойцам 3-й штурмовой бригады ВСУ.

"Вы показали, что такое украинский боевой дух!" — отметил он.

Билецкий об успехах ВСУ у Бахмута

Напомним, что 9 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 72-ая бригада ВС РФ оставила участок фронта южнее Бахмута в 3 кв. километра, который пришлось прикрывать его бойцами "кое-как". Чуть позже Пригожин пообщался с личным составом и снова сказал, что подразделения ВС РФ "драпанули" на флангах и оставили участок как минимум в 3 кв км.

Политолог Ярослав Макитра рассказал журналистам Фокуса, что Пригожин смог сделать свою успешную информационную кампанию для радикальных сторонников войны и имеет больше шансов, чем все российские либералы и Навальный.По его словам, глава ЧВК "Вагнер" играет в свою политическую игру и имеет амбиции, которые находят поддержку в России. Также в РФ уже есть определенное количество его сторонников, которое в дальнейшем будет расти.