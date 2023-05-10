Черниговские дроны прорвали оборону РФ, преодолели 600 км и едва не долетели до Москвы, — росСМИ

В День победы в РФ украинские дроны попытались атаковать Москву, но их сбили российские силовики, сообщают российские средства массовой информации.

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Во время парада 9 мая украинские дроны пытались атаковать Москву. Они были запущены с территории Черниговской области. Об этом сообщает российское издание Mash.

"ВСУ безуспешно пытались атаковать Москву 9 мая как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne", — говорится в сообщении.

По информации издания, один из беспилотников сбили над селом Перемышль Калужской области примерно в 175 км от столицы. Второй дрон приземлили на территории Битцевского леса недалеко от МКАДа. Третий – в Ломоносовском районе.

Сообщается, что разрушений и пострадавших нет, потому что дроны не взорвались.

"БпЛА была запущена из Черниговской области Украины. От Москвы это около 600 км. Максимальная дальность полета UJ-22 Airborne — 800 км", — говорится в сообщении.

Напомним, что 9 мая Путина видели с чемоданом, в котором, возможно, содержались коды для ядерного удара. Когда глава Кремля прибыл на Красную площадь, в руках его помощника был чемодан.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов высмеял военный парад россиян на 9 мая, назвав его "парадом трусости и страха". По его словам, Россия подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса" о кратчайшем военном параде. с 1941 года.