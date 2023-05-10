Те, кто держат небо: в сети показали яркие фото украинских пилотов

Украинских пилотов на фоне военной техники запечатлела пара фотографов Константин и Влада Либер, которые показывают войну без украшений.

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В сети обнародовали фотографии пилотов ВСУ, защищающих украинское небо. Яркие фотографии выложили одесские фотографы Константин и Влада Либеровы.

"Год назад российская пропаганда громко кричала о том, что украинской авиации не существует. С тех пор эта "несуществующая" авиация уничтожила не одну колонну вражеской техники, склады БК и просто множество позиций оккупантов, которые те обустроили на нашей земле", — прокомментировали свои фотографии фотографы.

Они добавили, что работа украинских летчиков-штурмовиков сверхопасная. Они совершают боевые вылеты несколько раз в сутки, прикрывая пехоту ВСУ на самых сложных и горячих участках фронта.

"Как только наши самолеты поднимаются в небо — вражеская авиация знает об этом и пытается не дать нашим ребятам отработать. Каждый вылет — это риск, и каждый вылет спасает десятки, если не сотни жизней наших воинов на земле. Люди на этих фото — настоящие асы, а их молодой командир — человек с большим сердцем, который о жизни своих собратьев, своих мальчиков (именно так ласково он их называет) — беспокоится больше, чем за свою жизнь", — пишут фотографы.

В кадрах летчики Воздушных сил Вооруженных сил Украины на военном аэродроме. Они позируют на фоне техники и в кругу побратимов на крыле самолета. Есть также фотографии с боевых вылетов.

Украинские фотографы из Одессы Константин и Влада Либеру с самого начала полномасштабного российского вторжения честно и эмоционально показывают войну. Они ездят по горячим точкам и документируют войну без украшений. Их фотографии уже облетели мир.

Напомним, что пилот ВСУ Дмитрий Шкаревский рассказал, как ему удалось выжить после того, как был подбит его самолет, и он вспыхнул. Летчик катапультировался, но упал на лед и получил тяжелую травму позвоночника. Добираться в больницу ему помогли гражданские.

Герой Украины пилот KARAYA снова сел за штурвал истребителя. Летчик проходил курс лечения в течение 4 месяцев. Осенью, 10 октября, во время массированной ракетной атаки РФ на Украину он сбил 5 вражеских дронов. Его самолет получил повреждение, а пилот успел катапультироваться, отведя самолет подальше от населенного пункта Винницкой области.