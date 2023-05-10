"Мангалы им не помогают": оператор Javelin об импровизированной защите на танках РФ (фото)

Военные говорят, что важной составляющей для применения ПТРК Javelin является аэроразведка, фиксирующая враждебные намерения еще в самом начале. Это время позволяет подготовиться к "приему гостей".

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Украинские противотанкисты одной из отдельных бригад морской пехоты выполняют задачи в Донецкой области. Военные уничтожили уже не одну единицу российской техники, поэтому говорят, что "мангал" на танке не поможет от уничтожения. Об этом сообщается в репортаже АрміяInform.

Подразделение из Javelin, по словам командира подразделения с позывным "Маяк", состоит из опытных военных. Большинство из них уничтожили по несколько единиц российской бронетехники. Противотанкисты всегда готовы к штурму оккупантов, а потому находятся на постоянном боевом дежурстве.

В настоящее время бойцы воюют неподалеку от Водяного в Донецкой области. Военные говорят, что ВС РФ не жалеют сил, чтобы попытаться штурмовать позиции военных. Благодаря, в том числе расчетам Javelin, все их попытки напрасны.

Командир противотанкистов "Маяк" Фото: АрміяInform

"Маяк" рассказал об одном из таких эпизодов. На них шла враждебная группа с 10 танками и БМП. В первые минуты бойцы сожгли 2 Т-72, однако это не остановило врага и он продолжал двигаться дальше, "как ни в чем не бывало". Поэтому были уничтожены еще две БМП, а остальную технику добили танкисты и артиллерия ВСУ.

"Javelin — это современное противотанковое вооружение. Им очень круто работать. Их танкистам даже не помогает "решетка-гриль", которую они наваривают на башню. Благодаря этому американскому вооружению мы можем работать на расстоянии и уберечь личный состав" — объясняет командир расчета.

Один из операторов с позывным "Пшеня" говорит, что важным элементом успешных действий является аэроразведка. Фото: АрміяInform

Один из операторов с позывным "Пшеня" говорит, что важным элементом успешных действий является аэроразведка. Сначала они фиксируют начало штурма, а затем уже передают информацию противотанкистам о количестве единиц, направлении и приблизительном времени подхода врага. Это позволяет подготовиться и занять выгодные позиции для обороны.

Напомним, 10 мая Холодноярская бригада показала уничтожение танка Т-90М "Прорыв", который "не смог прорваться на парад".

8 мая СМИ показали российский танк Т-72Б3 с "мангалом" и динамической защитой на нем.