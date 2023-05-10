Карта контрнаступления Украины: тройной удар ВСУ застигнет оккупантов врасплох, — El Mundo

По данным журналистов, украинское командование может готовить сложную задачу для россиян, которые окажутся перед выбором, где сосредоточить основные силы для удержания захваченных рубежей.

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Украина уравнивает соотношение сил с РФ перед контрнаступлением, а из-за ошибок оккупантов, поставок вооружений и прочей помощи от союзников ВСУ добились по меньшей мере паритета. Испанское издание El Mundo опубликовало карту, по которой, как считают журналисты, может разворачиваться контрнаступление украинских сил.

Авторы публикации отмечают, что с тех пор, как 1 августа прошлого года началась битва в Бахмут, то, что прежде считалось второй армией в мире, все еще не смогло взять под свой контроль город с населением 70 000 человек. И, возможно, наступательные попытки завершились общим провалом.

Если бы это была шахматная партия, отмечают журналисты, сейчас ход был бы за Украиной.

Сообщается, что логистическая активность ВСУ набрала ход, проводятся отвлекающие маневры. Разведка на передовой прощупывает оборону РФ по всей Запорожской области. Российское снабжение подвергается дальним ударам, особенно в городе Токмак, где значительная концентрация сил РФ.

Оборона оккупационных войск установлена ​​на расстоянии 25-30 км от наиболее передового рубежа ВС РФ до города Токмак.

"Рои дронов-смертников запускают по складам с горючим, боеприпасами и железнодорожным узлам, иногда на порядочном расстоянии от передовой, — отмечают журналисты. — Все это — часть подготовки к крупномасштабному контрнаступлению".

Активность ВСУ на левобережье в Херсонской области

Из освобожденной части Херсонской области украинская артиллерия наносит удары по российским позициям на левом берегу Днепра. В свою очередь, украинские коммандос проводят ежедневные высадки на оккупированном берегу. Оккупационная администрация проводит эвакуацию в ряде городов, таких как Новая Каховка или Голая Пристань. Подобное уже наблюдалось перед отходом войск РФ из западной части Херсонской области осенью прошлого года.

Три линии обороны ВС РФ на 30 км

Россияне подготовили глубоко эшелонированную оборону в наиболее очевидных районах контрнаступления Украины. В Запорожской области насчитывается около трех рубежей на 30 км.

Первая линия обороны оккупационных войск — минные поля с "зубами дракона" и небольшими отрядами.

Вторая — противотанковые и пехотные подразделения для остановки бронетехники.

Третья — дальнобойная артиллерия и бронетанковые резервы, которые будут закрывать бреши.

Эти оборонительные линии сформированы не столько для того, чтобы остановить наступление, сколько замедлить.

"Чем больше времени потребуется украинцам, чтобы прорваться через поля, тем более уязвимыми они будут перед артиллерией ВС РФ и беспилотниками "Ланцет"", — отмечают журналисты второго крупнейшего издания Испании.

Карта контрнаступления Украины

Запорожская область — самое очевидное направление

По мнению авторов публикации, Запорожская область — наиболее очевидное место, чтобы перерезать сухопутный коридор, который находится под контролем РФ. Но это равнинные территории, где любая активность просматривается за несколько километров.

Пути контрнаступления ВСУ

Первое из возможных направлений для Сил обороны Украины — из Запорожья в Мелитополь. Это самая короткая линия между территорией, подконтрольной Украине, и Азовским морем (около 130 километров), но это также и район с наибольшей плотностью обороны.

Второе направление — через Днепр из Херсона или Новой Каховки в Крым. Расстояние — 70 километров, однако понадобится преодолевать могучий Днепр. А форсирование рек — один из сложнейших маневров для любой армии.

Третье возможное направление контрудара — от Угледара до Мариуполя. Этот путь продолжительнее остальных, но менее заметен.

Аналитики отмечают, что на этот раз ВСУ не смогут удивить россиян. Однако козырем может стать одновременное наступление — по двух или даже трем направлениям. Таким образом перед ВС РФ будет дилемма: где сосредоточить основные силы для удержания захваченных рубежей.

Напомним, что Украина планирует прорвать линию обороны ВС РФ и обратить войска оккупантов в бегство, об этом писало The Financial Times 16 апреля.

В статье CNN от 1 мая сообщалось также, что, судя по недавним событиям, Россия не готова к контрнаступлению Украины.