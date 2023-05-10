Мапа контрнаступу України: потрійний удар ЗСУ застане окупантів зненацька, — El Mundo

За даними журналістів, українське командування може готувати складне завдання для росіян, які опиняться перед вибором, де зосередити основні сили для утримання захоплених рубежів.

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Україна зрівнює співвідношення сил з РФ перед контрнаступом, а через помилки окупантів, постачання озброєнь та іншу допомогу від союзників ЗСУ добилися щонайменше паритету. Іспанське видання El Mundo опублікувало мапу, за якою, як вважають журналісти, може розгортатися контрнаступ українських сил.

Автори публікації зазначають, що відколи 1 серпня минулого року почалася битва за Бахмут, те, що раніше вважалося другою армією у світі, все ще не змогло взяти під свій контроль місто з населенням 70 тисяч. І, можливо, наступальні спроби завершились загальним провалом.

Якби це була шахова партія, зазначають журналісти, зараз хід був би за Україною.

Повідомляється, що логістична активність ЗСУ набрала хід, проводяться відволікальні маневри. Розвідка на передовій тестує оборону РФ по всій Запорізькій області. Російське постачання зазнає далеких ударів, особливо у місті Токмак, де значна концентрація сил РФ.

Оборона окупаційних військ встановлена ​​на відстані 25-30 км від найбільш передового рубежу ЗС РФ до міста Токмак

"Рої дронів-смертників запускають по складах із пальним, боєприпасами та залізничним вузлами, іноді на порядній відстані від передової, — зазначають журналісти. — Все це — частина підготовки до великомасштабного контрнаступу".

Активність ЗСУ на лівобережжі у Херсонській області

Зі звільненої частини Херсонської області українська артилерія завдає ударів по російських позиціях на лівому березі Дніпра. Зі свого боку, українські командос проводять щоденні висадки на окупованому березі. В той же час, окупаційна адміністрація проводить евакуацію у низці міст, таких як Нова Каховка або Гола Пристань. Подібне вже спостерігалося перед відходом військ РФ із західної частини Херсонської області восени минулого року.

Три лінії оборони ЗС РФ на 30 км

Росіяни підготували глибоко ешелоновану оборону у найбільш очевидних районах контрнаступу України. На Запоріжжі налічується близько трьох рубежів на 25-30 км.

Перша лінія оборони окупаційних військ — мінні поля із "зубами дракона" та невеликими загонами.

Друга — протитанкові та піхотні підрозділи для зупинки бронетехніки.

Третя — далекобійна артилерія та бронетанкові резерви, які закриватимуть проломи.

Ці оборонні лінії сформовані не скільки для того, щоб зупинити наступ, скільки щоб сповільнити.

"Чим більше часу буде потрібно українцям, щоб прорватися через поля, тим більш уразливими вони будуть перед артилерією ЗС РФ та безпілотниками "Ланцет"", — зазначають журналісти другого найбільшого видання Іспанії.

Мапа контрнаступу України

Запорізька область — найочевидніший напрямок

На думку авторів публікації, Запорізька область є найбільш очевидним місцем, щоб перерізати сухопутний коридор, який знаходиться під контролем РФ. Але це рівнинні території, де будь-яка активність проглядається за кілька кілометрів.

Шляхи контрнаступу ЗСУ

Перший із можливих напрямів для Сил оборони України — із Запоріжжя до Мелітополя. Це найкоротша лінія між територією, підконтрольною Україні та Азовським морем (приблизно 130 кілометрів), але це також і район із найбільшою щільністю оборони.

Другий напрямок — через Дніпро з Херсона чи Нової Каховки до Криму. Відстань — 70 кілометрів, проте знадобиться долати могутній Дніпро. А форсування річок — один із найскладніших маневрів для будь-якої армії.

Третій можливий напрямок контрудару — від Вугледара до Маріуполя. Цей шлях триваліший за інші, але менш помітний.

Аналітики зазначають, що цього разу ЗСУ не зможуть здивувати росіян. Однак козирем може стати одночасний наступ — за двома чи навіть трьома напрямками. Таким чином, перед ЗС РФ буде дилема: де зосередити основні сили для утримання захоплених рубежів.

Нагадаємо, що Україна планує прорвати лінію оборони та змусити російські війська РФ тікати, про це писало видання The Financial Times 16 квітня.

У статті CNN від 1 травня повідомлялося також, що, судячи з недавніх подій, Росія не готова до контрнаступу України.