Британия в 2022 году подготовила почти 10 тысяч украинских военных (видео)

Британские инструкторы, как отметил украинский дипломат Вадим Пристайко, в этом году подготовит втрое больше украинских военных, чем в 2022 году.

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Около 10 тысяч украинских военных уже были подготовлены британскими инструкторами, а в 2023 году эта численность вырастет в 2-3 раза. Соответствующее заявление сделал в эфире телемарафона Вадим Пристайко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании.

По его словам, ежедневно 2-2,5 тысяч наших военных находятся на территории четырех лагерей, где учатся. Этот процесс продолжается, а постепенно будет только усиливаться.

"За прошлый год Британия подготовила около 10 тысяч военных, а в этом году эта цифра будет увеличена в 2-3 раза", — заявил Пристайко.

Оказалось, что в прошлом году готовились украинские военные управлять не только бронетехникой. Получили профессиональные навыки даже экипажи вертолетов и военных кораблей. Артиллеристы, радисты и экипажи танков Challenger и дальше проходят соответствующую подготовку.

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"Мы сейчас продвигаемся, чтобы помочь в подготовке контрнаступления Сил обороны Украины", – объяснил он.

Будущее контрнаступление ВСУ он назвал грандиозным. Пристайко отметил, что подготовку проходят не только бойцы регулярных подразделений, но и все Силы обороны Украины, включая пограничников, полицейских, Нацгвардии.

Дипломат напомнил, что Великобритания была рядом с Украиной с начала российской агрессии в 2014 году. Именно за это время удалось подготовить более 25 тысяч украинских военных.

"Именно поэтому наши солдаты и офицеры выглядят так, как войска НАТО", – добавил посол.

Напомним, 10 мая издание Politico сообщило, что Великобритания рассматривает возможность снабжения ракет дальностью 300 км только в том случае, если ВСУ будут использовать их только для поражения целей на территории Украины. Издание пишет, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли отказался комментировать сроки поставки и их масштаб.