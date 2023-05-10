"Мерзкий финал": в Офисе президента подытожили события 9 мая для России

Как считает Михаил Подоляк, глава Кремля Владимир Путин на 9 мая рассказывал, что "на него напали, и поэтому он решил вырезать население суверенной страны, а по ночам охотится на украинских детей дронами и ракетами".

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подытожил события, произошедшие на 9 мая, назвав их своеобразным финалом для российского государства. Соответствующее сообщение он опубликовал 10 мая в аккаунте в Twitter.

Подоляк обратил внимание, что целая серия необычных событий испортила "гнусную империю". В сообщении он обратил внимание, что Россия обвинила вооруженные силы Украины в атаке на Кремль дронами. Впоследствии Польша официально заявила о переименовании Калининграда в Крулевец, намекнув, что не считается с правом РФ на эту территорию.

Парад на Красной площади на 9 мая он назвал "моноспектаклем", во время которого зрители увидели единственный танк Т-34. Также он намекнул, что глава Кремля Владимир Путин выступил как в качестве "поклонника Оруэлла, рассказывая, что "на него напали, и поэтому он решил вырезать население суверенной страны, а по ночам охотится на украинских детей дронами и ракетами".

"Мерзкий финал мерзкой империи", — отметил Михаил Подоляк.

Произошедшее 9 мая 2023 года в Москве

Накануне 9 мая, когда в России отмечают так называемый "День Победы", неизвестные беспилотники атаковали Кремль. Представители власти РФ обвинили украинцев, но Киев официально эти упреки отверг. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

т-34 на параде в Москве Фото: Скрин видео

На Красной площади 9 мая россияне продемонстрировали единственный Т-34. Представитель Минобороны Украины Василий Павлов рассказал, что танк, на который россияне смотрели на параде до 9 мая, Россия передавала для использования в республике Лаос. Также во время кратчайшего парада решили усилить меры из-за опасений атаки беспилотников.

Напомним, 10 мая Михаил Подоляк подверг критике всех, кто призывает Запад прекратить поставки оружия в Украину. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, эти действия могут привести к эскалации войны и открыть новый фронт за пределами Украины.