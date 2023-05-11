"Разведчики умеют в магию": в ГУР показали кадры охоты на технику оккупантов (видео)

Боевая миссия, как отмечают в ведомстве, проводилась на Донецком направлении в темное время суток.

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Украинские бойцы из Главного управления разведки Министерства обороны показали, как ловко ликвидируют военную технику РФ на фронте. Беспилотники разведчиков ГУР МО даже в темноте точно поражают цели. Соответствующее видео появилось утром 11 мая на YouTube-канале ГУР.

Кадры были зафиксированы в воздухе во время нескольких боевых миссий, целью которых было уничтожение вражеских бронетехнических средств.

Специализированное оборудование, установленное на беспилотных летательных аппаратах, позволяет военным отслеживать передвижение оккупантов и их техники в условиях низкой освещенности. Для обезвреживания вражеских машин аэроразведчики использовали мины, которые сбрасывали с беспилотных аппаратов.

Яркий взрыв на этих кадрах видно как черное облако, которое на мгновение "ослепляет" все вокруг.

"Оккупанты на Донецком направлении фронта легкомысленно считали, будто ночью их бронемашин не видно. Впрочем, аэроразведчики ГУР МО Украины имеют ясное совиное зрение, а еще – умеют в магию: вжух – и очередная дюжина м*сковитских коробочек превращена в груду металла", – написали в ведомстве.

Ситуация на фронте на Донецком направлении

Напомним, что 9 мая бойцам 3-й штурмовой бригады удалось уничтожить склады с боекомплектом, минометы и несколько единиц БМП российских подразделений.

Также 3 штурмовая бригада 14 апреля показала уличные бои в Бахмуте на видео. В кадре можно увидеть, как украинские защитники продвигаются по городским кварталам. Можно увидеть, что в городе не осталось практически ни одного уцелевшего дома. Также для продвижения они используют бронетехнику.