"Ожидает сложная операция": Украина получила оружия для контрнаступления на $30 млрд — СМИ

По данным журналистов, для достижения успеха на фронте Киеву необходимо провести сложную операцию без преимущества в воздухе.

Related video

В ходе контрнаступления ВСУ смогут использовать вооружения на более чем 30 млрд долларов. Это превышает годовые расходы на вооружение любой страны-члена НАТО, кроме США. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Журналисты пишут, что для того, чтобы достичь победы, Украине необходимо будет провести сложную операцию, называемую общевойсковой, без преимущества в воздухе. По данным экспертов, мало стран в мире могут похвастаться необходимой подготовкой для подобного.

Данная операция включает в себя координацию пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны, чтобы максимально усилить влияние более 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другого оружия, которое было получено Украиной начиная с декабря прошлого года.

При этом украинские командиры не преувеличивают своих возможностей и призывают к увеличению количества вооружений, включая системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности.

Согласно мнению военных экспертов, успех украинских вооруженных сил в предстоящем контрнаступлении будет зависеть не только от вооружения, но и от других факторов, таких как обучение, разведка и умение противостоять российской авиации, которая является сильной стороной армии РФ.

Кроме того, отмечается, что даже незначительные успехи могут быть крайне важны для Украины, поскольку провал контрнаступления может привести к усилению давления на украинское командование для того, чтобы оно отказалось от возвращения временно оккупированных РФ территорий в рамках соглашения о прекращении огня.

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что страна отправляет Украине военную помощь на свыше 250 млн долларов накануне контрнаступления ВСУ. В объявленный пакет помощи, по словам чиновника, входят транспортные средства для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону. В общей сложности предусмотрена помощь на сумму 1,7 млрд датских крон или более 250 млн долларов.

Также 5 мая издание Handelsblatt сообщило, что Rheinmetall обещает производить до 600 тысяч снарядов в год для Украины. Об этом говорится в заявлении руководителя корпорации Армина Паппергера, встретившегося с комиссаром ЕС по промышленности Тьерри Бретоном. Бретон подчеркнул важность поставлять Украине миллион артиллерийских снарядов в год, поскольку интенсивность боев выросла, поэтому нужно и дальше поставлять снаряды украинским войскам.