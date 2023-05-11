"Пытаются защититься": ВС РФ "распыляют" силы на два направления из-за паники (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Наталии Гуменюк, войска РФ одновременно готовятся к обороне на Запорожском и Херсонском направлениях. Она отметила, что это связано с отсутствием понимания, откуда ждать более мощного удара.

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Российские оккупанты пытаются подготовиться к контрнаступлению Вооруженных сил Украины, однако не понимают, откуда ждать более сильной атаки. Об этом 11 мая в эфире телемарафона рассказала руководительница пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам спикера, в Херсонской области ситуация остается напряженной из-за вражеских обстрелов, однако захватчики уже испытывают "оттеснения" со стороны защитников Украины и пытаются "осторожно" занимать позиции.

"Очень плотно проводят минирование от уреза воды левого берега вглубь, пытаясь обеспечить себе неспособность для Сил обороны преодолеть речную преграду и дальнейшую сушу. Таким образом они пытаются защититься", — сказала она.

"Эвакуацию" местного населения из оккупированных РФ регионов Гуменюк назвала подтверждением, что россияне "надеются" на рубеж обороны, обустройством которого сейчас занимаются.

"Их паника просматривается и заключается в том, что они не знают, по какому направлению ожидать максимальной силы удара, и именно поэтому распыляют свои усилия и на Запорожское направление, и на Херсонское", — заявила начальница пресс-центра.

Комментарий Наталии Гуменюк (о панике окупантов — с 2:30)

Напомним, 8 мая мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские оккупанты готовятся к "жесту доброй воли". По его данным, коллаборанты во временно оккупированной части Запорожской области начали жечь документы в надежде избежать наказания.

Недавно, 9 мая, мэр Энергодара Дмитрий Орлов также заявил, что захватчики начали вывозить из временно оккупированного города документы и ценную технику.