Перешел красную линию: Пригожин начал терять поддержку Кремля, — ISW

Аналитики считают, что критика "повара Путина" в адрес президента РФ, а также напряженность в его деловых отношениях с "личным банкиром Путина" Юрием Ковальчуком в скором времени обернется для создателя ЧВК "Вагнер" как минимум травлей со стороны российских пропагандистов.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в свете последних событий и заявлений в адрес Минобороны РФ и российского президента Владимира Путина начал терять поддержку Кремля. Об это сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, основатель группы российских наемников начал конфликтовать с Минобороны РФ из-за желания присвоить себе победу в Бахмуте. А, видя, что его попытки не поддерживает военно-политическое руководство России, Пригожин начал критиковать самого Владимира Путина.

Так 9 мая он назвал президента РФ "счастливым дедом", который будет в будущем нести личную ответственность за возможный проигрыш государства в войне с Украиной.

Аналитики ISW считают, что именно критические и даже оскорбительные высказывания Пригожина в адрес росссийского лидера воспринимаются как переход за некую "красную линию", за которой основатель ЧВК "Вагнер", нанеся личную обиду Путина, лишится поддержки в Кремле.

Это подтверждает напряженность в личном и деловом общении Евгения Пригожина с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, которого называют "личным банкиром" Путина.

Кроме того источники-осведомители, с которыми пообщались аналитики Института изучения войны, рассказали о том, что российские пропагандисты получили указание дискредитировать Пригожина как предателя, если он будет критиковать Кремль.

Напомним, 11 мая эксперт Николай Давыдюк заявил, что президент России ошибочно считает себя находящемся в безопасности, наблюдая за спором между Евгением Пригожиным и Сергеем Шойгу. По его словам, оба чиновника готовы устранить лидера.

Кроме того 10 мая в украинской разведке объяснили публичные разборки Шойгу, Пригожина и Герасимова. По словам представителя разведки Андрея Юсова, в РФ уже начали понимать, что поражение близко. Об этом свидетельствуют разногласия между военным руководством Кремля и главой ЧВК "Вагнер", которые выносят на публику.