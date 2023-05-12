"Сверхусилия": подразделения Сырского провели успешную контратаку под Бахмутом, — Зеленский

Президент заявил, что украинским защитникам удалось остановить врага и даже отбросить его обратно на некоторых направлениях. Также в ходе ставки были определены первоочередные потребности военных и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях. Докладывал и генерал Тарнавский об актуальной ситуации в ОСУВ "Таврия". ОСУВы "Одесса", "Север" — также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад", — отметил Зеленский.

По его словам, также были важны доклады главкома Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, Генштаба и министра стратпрома Александра Камышина.

"Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", — резюмирует Зеленский.

Напомним, что 10 мая Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад подготовил Украину к будущему контрнаступлению ВСУ, однако нельзя недооценивать возможности РФ.

Также 10 мая немецкий генерал Карстен Бройер назвал причину "задержки" контрнаступления ВСУ. По его словам, подготовка к масштабным действиям на фронте продолжается, однако погода не позволяет следовать отработанному плану.

9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина получила все необходимое для освобождения своих территорий. Речь идет как про вооружение, так и про подготовленных бойцов.