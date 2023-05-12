"Надзусилля": підрозділи Сирського провели успішну контратаку під Бахмутом, — Зеленський

Президент заявив, що українським захисникам вдалося зупинити ворога та навіть відкинути його назад на деяких напрямках. Також під час ставки було визначено першочергові потреби військових та ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.

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Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", — зазначив Зеленський.

За його словами, також були важливими доповіді головкому Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, Генштабу та міністра стратпрому Олександра Камишина.

"Звірили всі наші довгострокові контракти на постачання боєприпасів та ракет", — резюмує Зеленський.

Нагадаємо, що 10 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Захід підготував Україну до майбутнього контрнаступу ЗСУ, проте не можна недооцінювати можливості РФ.

Також 10 травня німецький генерал Карстен Бройєр назвав причину "затримки" контрнаступу ЗСУ. За його словами, підготовка до масштабних дій на фронті триває, проте погода не дозволяє наслідувати відпрацьований план.

9 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Україна отримала все необхідне для звільнення своїх територій. Йдеться як про озброєння, так і підготовлених бійців.