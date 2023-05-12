Чтобы снизить отток граждан: Путин поручил россиянам быть "социально привлекательными"

Лидер Кремля надеется снизить отток россиян за рубеж с помощью принятия дополнительных мер по созданию "привлекательных условий человеческого капитала".

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым внес изменения в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы. В котором, в частности поручил россиянам быть "финансово и социально привлекательными", чтобы снизить отток граждан РФ из страны. Указ Путина был опубликован 12 мая на портале правовой информации.

Одним из ключевых пунктов документа является пункт, связанный с "увеличением миграционного оттока населения Российской Федерации за рубеж" за 2022 год.

"В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", — указано в документе.

В дополнении к концепции к указу Путина добавлены пункты о "создании условий, обеспечивающих возможность участия в гражданских и иных правоотношениях на территории РФ только лиц, законно находящихся на ее территории", а также о "противодействии формированию этнических (полиэтнических) анклавов".

Указ президента России вступает в силу со дня его публикации 12 мая.

Напомним, 2 мая стало известно, что беженцы с Ближнего Востока получают российские визы для того, чтобы незаконно попасть на территорию Европейского союза через РФ и Беларусь.

Также на днях стало известно, что в мечетях и центрах иммиграции российские вербовщики пытаются завербовать мигрантов из Средней Азии для войны против Украины.