"Дожмем врага": армия РФ внутренне готова к поражению в Украине, – Зеленский (видео)

Глава государства поблагодарил каждого, кто уничтожает врага, несмотря на сложности. Украинская армия получит больше оружия и возможностей для победы над агрессором.

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Российские войска уже внутренне готовы к поражению в полномасштабной войне, поэтому нужно дожимать врага, пока он не убежит. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении от 12 мая.

"Оккупанты уже внутренне готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их ощущение поражения, ошибки и потери превращались в бегство", — сказал глава государства.

Президент поблагодарил каждого, кто уничтожает врага и несмотря на все сложности возвращает Украине землю. Он пообещал снабжать украинскую армию большим количеством оружия и всеми возможностями для победы над агрессором.

По словам Зеленского, заседании Ставки Верховного главнокомандующего 12 мая заслушали важные доклады командующих оперативных направлений.

"Особо отмечу доклад генерала Сырского и генерала Тарнавского — командующих ОСУВ "Хортица" и "Таврия" соответственно", — заключил он.

Напомним, что 12 мая партизаны движения "Атеш" заявили о проникновении на основные фортификационные сооружения россиян в Крыму. Партизаны получили доступ в Красноперекопске, Джанкое, Межводном и других участках.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 12 мая заявил о бегстве подразделений Минобороны России на одном из участков на Бахмутском направлении. ВСУ скоро окружат Бахмут, уверен он.