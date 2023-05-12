"Дотиснемо ворога": армія РФ внутрішньо готова до поразки в Україні, – Зеленський (відео)

Голава держави подякував кожному, хто знищує ворога, попри складнощі. Українська армія отримає більше зброї та можливостей для перемоги над агресором.

Related video

Російські війська вже внутрішньо готові до поразки у повномасштабній війні, тому треба дотискати ворога, доки він не втече. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні від 12 травня.

"Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє відчуття поразки, помилки та втрати перетворювалися на втечу", — сказав голова держави.

Президент подякував кожному, хто знищує ворога і попри всі складнощі повертає Україні землю. Він пообіцяв постачати українській армії великою кількістю зброї та всіма можливостями для перемоги над агресором.

За словами Зеленського, на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача 12 травня заслухали важливі доповіді командувачів оперативних напрямків.

"Особливо зазначу доповідь генерала Сирського та генерала Тарнавського — командувачів ОСУВ "Хортиця" та "Таврія" відповідно", — підсумував він.

Нагадаємо, що 12 травня партизани руху "Атеш" заявили про проникнення на основні фортифікаційні споруди росіян у Криму. Партизани отримали доступ до ділянок у Красноперекопську, Джанкої, Міжводному та інших містах.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 12 травня заявив про втечу підрозділів Міноборони Росії на одній із ділянок на Бахмутському напрямку. ЗСУ скоро оточать Бахмут, упевнений він.