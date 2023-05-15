Паника растет: коллаборанты убегают с оккупированных территорий на юге Украины, – ЦНС

Несмотря на то, что российские власти стараются запретить перешедшим на сторону гражданам выезжать из захваченных районов, коллаборанты все равно ищут способ обойти этот запрет.

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На временно оккупированных территориях Украины возрастает паника среди российских оккупантов и местных коллаборационистов. В результате многие из них убегают на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, который функционирует при Силах специальных операций.

На захваченных территориях Украины многие коллаборанты, включая местных предателей и российских захватчиков, испытывают панику, и многие из них уже покинули территорию Украины.

Примечательно, что российские власти стараются запретить коллаборантам покидать временно оккупированные территории Украины и пересекать границу с РФ.

Однако предатели все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи на территорию государства-террориста РФ, утверждают в ведомстве при Силах спецопераций.

Запорожская и Херсонская области

Напомним, что 5 мая мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал, что россияне жгут документы и вывозят украденное имущество с оккупированных территорий Украины. "Паспортный стол" РФ в городе, по его словам, больше не работает.

Кроме того, 12 апреля представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщила, что тысячи россиян бегут из Крыма и оставляют свою недвижимость на фоне опасений украинского контрнаступления. Россиян, обосновавшихся на полуострове, тревожит перспектива того, что Украина попытается силой вернуть Крым.