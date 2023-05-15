Путин не простит: своими заявлениями Пригожин подписал себе смертный приговор, — эксперт

В Петербурге, по словам аналитика Ольги Курносовой, было замечено много билбордов с фотографией Евгения Пригожина и надписью "2024", что может означать, что глава ЧВК "Вагнер" планирует идти в большую политику.

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Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ведет себя странно и подвергает свою жизнь риску, чтобы получить больше политической значимости. Об этом 15 мая в эфире УНИАН рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

"Что касается Пригожина… Ведет он себя очень странно, на мой взгляд. В Петербурге достаточно много билбордов с его изображением и надписью "2024". При этом он от этих билбордов открещивается и говорит: "Это не я, это мои сторонники". Довольно-таки странная история", — отметила политический аналитик.

Своими заявлениями, глава ЧВК "Вагнер" провоцирует угрозы для своей жизни, пытаясь получить политический вес.

"С одной стороны… Он (Пригожин — ред.) пытается максимально разогнать свою политическую составляющую, но он говорит такие вещи, что буквально сегодня у меня один знакомый из Петербурга спросил: "Как ты думаешь, сколько времени жить осталось Пригожину?". Действительно, такие вопросы возникают", — отметила Курносова.

По мнению эксперта, президент России Владимир Путин не простит Пригожину резких высказываний в свой адрес, поэтому его судьба уже предрешена.

"Он ведет себя так, будто он либо получил очень высокопоставленные гарантии, что ему все можно, хотя совершенно очевидно, что чудаковатого дедушку на букву "М" ему никто не простит. Путин ему никогда не простит, что он назвал его чудаком на букву "М". Поэтому наверное после этого "дедушки" он решил пойти ва-банк и настолько уже поднять градус того, что он говорит, чтоб его побоялись ликвидировать. Я только так это могу объяснить", — подчеркнула она.

Напомним, 5 мая в сети появился видеоролик, на котором глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал трупы своих наемников, а также обматерил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

Также напомним, 9 мая, политолог Ярослав Макитра заявил, что Пригожин смог сделать свою успешную информационную кампанию для радикальных сторонников войны и имеет больше шансов, чем все российские либералы и Навальный.