"Будут искать козла отпущения": РФ начала подготовку к поражению в войне, — аналитик (видео)

Виновным в поражении России в войне против Украины, как считает военный обозреватель Александр Коваленко, в Кремле могут назвать главаря пророссийских боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

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Власти России отчаянно ищут виновного в провальной войне против Украины, а процесс подготовки к выходу российских оккупационных войск еще не начался. Подробности сообщил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" в эфире FREEДОМ.

Он рассказал, что Кремль может обвинить в неудачах на фронте "руководителей" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Среди вероятных претендентов он назвал главаря террористической группировки в Донецкой области Дениса Пушилина.

Российское информационное пространство уже проводит в этом направлении соответствующую работу. Пропагандисты обвиняют определенных лиц, из-за которых россияне якобы были вынуждены защищать русскоязычное население Донбасса, ссылаясь именно на ложные заявления того же Пушилина и других представителей.

"Это еще не значит, что они под это будут выводить свои войска с территории Украины", – рассказал Коваленко.

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Кремль ошибся в расчетах по военной кампании против Украины. Это своеобразный результат деградации аналитических возможностей практически всех силовых структур, присылавших информацию высшему военно-политическому руководству РФ. Все эти отделы собирали аналитические данные с привязкой к пропагандистским нарративам, которые сыграли против самих захватчиков.

"Они просто готовятся к поражению в войне, и они готовятся искать тех козлов отпущения", — объяснил обозреватель.

Напомним, 1 мая Александра Коваленко сообщил подробности деятельности руководителя российского ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По словам военного обозревателя, "вагнеровцев" обычно использовали как живой щит, за которым следовал десант армии РФ. Террористическая структура, по его словам, сейчас имеет максимум 4 тысячи наемников в Украине. Он считает, что Пригожин не может полноценно компенсировать огромные потери в рядах военизированной группировки.