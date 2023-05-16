"Работаем в РФ": украинские партизаны наведались в военкомат под Нижним Новгородом (фото)

Участники военного движения "Атеш" рассказали, что сейчас для них "особый интерес" представляют центральные регионы России. Они намекнули на проведение операций внутри страны-агрессорки.

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Члены организации сопротивления "Атеш", представляющей себя как "военное движение украинцев и крымских татар", посетили военный комиссариат в городе Дзержинск в Нижегородской области РФ. Об этом они сообщили 15 мая в соцсетях.

"Многие операции планируются, и еще больше проводятся. К сожалению, не обо всех мы пока можем сообщить, но всему свое время", — говорится в посту "Атеш".

Партизаны отметили, что география их деятельности сейчас "широка как никогда", и заявили о намерении разрушить армию страны-агрессоры изнутри.

"Мы работаем не только на оккупированных территориях Украины, но и в глубине России. Центральные регионы России представляют особый интерес для нас", — подчеркнули в "Атеш".

Напомним, 12 мая агенты "Атеш" рассказали, что проникли на ключевые фортификационные сооружения захватчиков в оккупированном Крыму. Партизаны заявили, что оценили уровень организации обороны оккупантами и ожидают "украинский курортный сезон" на полуострове.

Ранее, 1 мая, в Центре национального сопротивления предупредили, что агенты ФСБ РФ переодеваются в гражданское и завязывают провокационные разговоры с населением на временно оккупированных территориях с целью выявления нелояльных местных. В ЦНС призывали быть осторожными и не делиться позицией с малознакомыми людьми.