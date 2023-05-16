Может оказаться в Иране: Израиль обеспокоен поставками французского оружия в Армению, – СМИ

По данным журналистов, Франция будет поставлять летальные образцы оружия, которое может оказаться в руках Кремля, а оттуда и Тегерана. Иран может разработать собственное вооружение после анализа западных систем.

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Франция приняла решение начать поставки летального вооружения в Армению и это вызывает опасения из-за того, что оружие может оказаться в РФ или Иране. Об этом сообщает русскоязычное израильское издание "Вести".

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Франция скоро отправит 50 бронетранспортеров в Армению (эту информацию распространили в AZfront со ссылкой на "источники" в украинской разведке). От этого есть определенная обеспокоенность в Украине и Израиле, пишут журналисты. Утверждается, что украинские разведчики следят за ситуацией между Арменией и Азербайджаном с середины 2022 года.

Сейчас есть опасения, что западные образцы вооружения, которые получит Ереван, могут попасть в руки РФ. Россия может разработать противодействие оружию или попытаться создать свою копию. У Израиля есть такие же опасения, потому что в поставках оружия в Армению заинтересован Иран. Тегеран известен своими возможностями создавать оружие по обратному инжинирингу. Поэтому, как утверждают в издании, иранские инженеры могут разработать вооружение для дальнейшей передачи боевикам ХАМАС, Хезболлы и Исламского джихада.

По мнению военного аналитика Рон Бен-Ишая, модернизация западного оружия в Иране может представлять угрозу тому миру, который сейчас противодействует иранскому режиму. Также журналисты приводят ряд примеров, когда Армения помогала РФ получать подсанкционные чипы и микросхемы. В СМИ писали, что Ереван является одним из узлов поставки иранского оружия для Москвы. Более того армяне, как и россияне, получают беспилотники иранского производства.

Вместе с тем отмечается, что Франция уже не в первый раз поддерживает именно Армению. В ноябре 2022 года они призвали ЕС наложить эмбарго на покупку азербайджанской нефти и газа. В ответ 30 министров и депутатов Кнессета направили письмо в азербайджанский парламент с благодарностью за открытие посольств Израиля. Также они отметили, что сенат Франции играет на руку Ирану, заинтересованному в ослаблении Азербайджана.

Израильские политики назвали Баку "ключевым стратегическим партнером" в противостоянии с Ираном.

Напомним, 16 мая президент Франции Макрон заявил, что они будут также поставлять Украине дальнобойные ракеты, как и Великобритания.

11 мая в США заявили о готовности поставок Украине системы "Железный купол", однако их нужно десятки единиц.